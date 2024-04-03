Прикордонника з Харківщині підозрюють в хабарництві

На Харківщині головний сержант, інспектор ДПСУ, вимагав та одержав від іншого військовослужбовця ДПС України 7500 доларів за позитивне вирішення питання щодо переведення останнього на посаду до іншого підрозділу.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Під час отримання неправомірної вигоди головного сержанта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону за результатами проведення контролю за вчиненням злочину повідомлено про підозру інспектору Державної прикордонної служби України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі вживаються заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, за оперативного супроводу УСБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости