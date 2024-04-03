В Харківському районі рятувальники гасили палаючу траву в 17 населених пунктах

За минулу добу пожежно-рятувальними підрозділами було здійснено 26 виїздів за сигналом «тривога» на територію відповідальності Харківського районного управління.

Про це повідомляє Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вогнеборці ДСНС та місцеві пожежні команди виїжджали на гасіння сухої рослинності в м. Південне, м. Люботин, м. Дергачі, сел. Мала Данилівка, с. Докучаєвське, с. Веселе, с. Липці, с. Цупівка, с. Руські Тишки, с. Куряжанка, с. Руська Лозова, сел. Пісочин, с. Манченки, с. Сіряки, с. Безруки, с. Прудянка, сел. Високий.

Рятувальниками 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзд на гасіння пожежі в с. Липці, в наслідок горіння сухої трави вогонь перекинувся на металевий вагончик.

Завдяки оперативним діям вогнеборців усі пожежі було ліквідовано в тих масштабах, яких вони набули на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Співробітниками Харківського району було здійснено 4 виїзди на ідентифікацію вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости