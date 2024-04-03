Вручено підозру неповнолітньому, який влаштував бійку біля ТЦ у Харкові

Ввечері 28 березня 2024 року біля одного з торгових центрів Харкова неповнолітній у стані алкогольного сп’яніння спровокував словесний конфлікт з чоловіком та його 15-річним сином, звертаючись до них нецензурною лайкою.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний почав бити потерпілих, від чого вони впали на землю. І на цьому фігурант не зупинився: користуючись безпорадним станом батька та сина, він вдарив їх ногами по тулубу.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річному громадянину за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости