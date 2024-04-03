Двох депутатів Харківщини та екскерівницю апарату Харківської ОВА підозрюють в організації перетину кордону для 19 «волонтерів»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, до складу групи входили депутат Харківської райради, голова однієї із райадміністрацій Харківської міської ради, яка також є депутатом Харківської міської ради та колишня керівник апарату Харківської обласної військової адміністрації. Вони залучили до своєї протиправної діяльності волонтерів та функціонерів однієї із благодійних організацій і керували їх діями.

Кожен із учасників групи виконував свою роль. Депутат Харківської районної ради, який був також керівником однієї із благодійних організацій, розробив механізм переправлення чоловіків за кордон. Від імені цієї благодійної організації вносилися їхні дані до системи «Шлях».

У період 2022–2023 року учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України «волонтерам». Харківська ОВА давала своє погодження. В подальшому дані чоловіків вносились до системи «Шлях».

Таким чином представники цієї благодійної організації перетинали державний кордон України. Слідством встановлено 19 «волонтерів», які протягом 2022-2023 років, перетнули кордон та до цього часу не повернулися в Україну. Вартість таких послуг складала близько 60 000 гривень.

Досудове розслідування здійснює Шевченківське УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Управлінням Служби безпеки України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости