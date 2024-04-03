У Харкові «відремонтували» укриття в школі зі збитками в понад 300 тис. грн: судитимуть інженерку з технагляду

У листопаді 2022 року між одним з управлінь Харківської міської ради та підприємством-підрядником було укладено договір на проведення капітального ремонту укриття однієї школи, розташованої в Основ’янському районі Харкова. Під час проведення контрольних обмірів виявлено невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та даними, зазначеними в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зокрема встановлено, що не було виконано високоякісне штукатурення поверхонь стін і стель, а також забивання вибоїв в асфальтових підлогах.

За даними прокуратури, інженерка з технічного нагляду, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірила відповідність станом фактичного обсягу виконаних робіт по вказаному об’єкту і підписала офіційні документи, де були зазначені неправдиві відомості.

У подальшому на підставі цих документів на рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 300 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику – Харківській міській раді.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно інженерки з технічного нагляду за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 п’ятдесяти до750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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