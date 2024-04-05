Агроному, який допомагав окупантам мінувати поля на Харківщині, загрожує до 12 років тюрми

Під час окупації села Василенкове Куп’янського району з березня 2022 року агроном місцевого підприємства налагодив дружні стосунки з представниками рф і допомагав ворогу закріпитись на позиціях.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік підказував окупантам місця на полях для мінування з метою протидії Збройним Силам України. Також обвинувачений вимагав від своїх колег передавати російським загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд та укріплень.

Поплічник ворога надавав російським військовослужбовцям продукти харчування та дрова для обігріву школи, в якій дислокувались збройні сили рф. Більше того, у власному будинку чоловік поселив трьох офіцерів ворожої армії.

На початку 2023 року ворожого пособника викрили і затримали правоохоронці. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости