Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:10
Просмотров: 119

Канабіс та «солі»: студентка харківського інституту розповсюджувала наркотики

Канабіс та «солі»: студентка харківського інституту розповсюджувала наркотики

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 25-річній жінці за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — студентка заочної форми навчання одного з харківських вишів. За даними слідства, жінка вирішила заробляти на життя, розкладаючи закладки з психотропами по місту, і для цього придбала пакунок з PVP.

8 квітня цього року зловмисницю викрили правоохоронці. У ході особистого обшуку у неї виявлено та вилучено психотропів приблизно на 160 тис. гривень.

Крім того, за місцем мешкання жінка зберігала суху речовину рослинного походження — попередньо, канабіс, а також «солі», які також вилучено і направлено для проведення відповідних експертиз.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 