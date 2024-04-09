Канабіс та «солі»: студентка харківського інституту розповсюджувала наркотики

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 25-річній жінці за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрювана — студентка заочної форми навчання одного з харківських вишів. За даними слідства, жінка вирішила заробляти на життя, розкладаючи закладки з психотропами по місту, і для цього придбала пакунок з PVP.

8 квітня цього року зловмисницю викрили правоохоронці. У ході особистого обшуку у неї виявлено та вилучено психотропів приблизно на 160 тис. гривень.

Крім того, за місцем мешкання жінка зберігала суху речовину рослинного походження — попередньо, канабіс, а також «солі», які також вилучено і направлено для проведення відповідних експертиз.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости