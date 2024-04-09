Вдарив по голові та забрав телефон: у Харкові затримали грабіжника

У Салтівському районі Харкова чоловік напав на знайомого та відібрав у нього мобільний телефон.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

39-річний місцевий мешканець підійшов до знайомого та вдарив його по голові. Після чого він забрав мобільний телефон потерпілого та втік.

Оперативники відділу кримінальної поліції Харківського РУП №2 спільно зі співробітниками патрульної поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших пограбувань на території міста Харків.

Агентство Телевидения Новости