Вдарив по голові та забрав телефон: у Харкові затримали грабіжника
У Салтівському районі Харкова чоловік напав на знайомого та відібрав у нього мобільний телефон.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
39-річний місцевий мешканець підійшов до знайомого та вдарив його по голові. Після чого він забрав мобільний телефон потерпілого та втік.
Оперативники відділу кримінальної поліції Харківського РУП №2 спільно зі співробітниками патрульної поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших пограбувань на території міста Харків.