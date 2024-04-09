На Харківщині піймали двох мародерів: обікрали АЗС та поцупили дорожній знак

Наприкінці лютого співробітники Чугуївського районного управління поліції спільно з поліцейськими офіцерами громади Чкаловської територіальної громади зупинили автомобіль «ВАЗ» з причепом, в якому знаходилось більш ніж 115 кілограмів виробів з металу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські встановили, що 37-річний водій та його 41-річна пасажирка викрали металеві предмети з території АЗС, яка тривалий час не працює через пошкодження після обстрілів. Крім цього, дорогою вони ще викрали дорожній знак, що належить облавтодору.

Викрадене збиралися здати до пункту прийому металолому, аби виручити за них гроші для власних потреб.

Правоохоронці вилучили речові докази.

9 квітня слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости