На Харківщині викрили жінку, яка працювала на окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська місцева мешканка добровільно вирішила працювати на ворога. Влітку 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела обслуживания граждан отделения Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Колаборантка приймала заяви від пенсіонерів щодо надання так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки, а також забезпечувала виготовлення тимчасових посвідчень для отримання цієї «допомоги».

Свої обов’язки пристосуванка виконувала до моменту деокупації, після чого, щоб не відповідати за вчинене, вирішила «замести сліди» і переїхала до Харкова. Однак це не допомогло — жінку все одно викрили правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости