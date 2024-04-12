У Харкові продавець вогнепальної зброї отримав 5 років позбавлення волі: «товар» віддали для потреб оборони

За принципової позиції Харківської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі 38-річному чоловіку, якого визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні, збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Також вирішено конфіскувати зброю і передати її Міністерству оборони України для потреб оборони України, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканець міста Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав і зберігав самозарядну гвинтівку та ручний кулемет, які надалі вирішив продати.

Покупцем бойової нарізної вогнепальної зброї виявився харків’янин. Саме йому продавець у листопаді 2022 року збув гвинтівку, а в лютому 2023 року — ручний кулемет.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину.

Вироком Комінтернівського районного суду Харкова його засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі та, відповідно до ст. 75 КК України, звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки. Водночас вогнепальну зброю на підставі ст. 100 КПК України було вирішено знищити.

Зазначений вирок прокурори обласної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку. Харківським апеляційним судом враховано доводи апеляційної скарги прокурора щодо суспільної небезпеки вчиненого злочину та даних про особу засудженого, адже чоловік вчинив злочин проти громадської безпеки під час дії воєнного стану, в період повномасштабного вторгнення зс рф на територію України.

Судом апеляційної інстанції скасовано вирок суду першої інстанції з ухваленням нового вироку, за яким засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з його реальним відбуттям, а також вирішено в порядку п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України конфіскувати зброю і передати її Міністерству оборони України для потреб оборони України.

Вказаний вирок набрав чинності.

Агентство Телевидения Новости