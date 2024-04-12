Фальшиві 1000 грн віддав таксисту за проїзд: у Харкові поліція виявила зловмисника
3 березня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшла заява від таксиста про те, що пасажир, якого він перевозив, оплатив поїздку купюрою номіналом 1000 гривень.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Водій віддав чоловіку решту, а через деякий час зрозумів, що гроші фальшиві та звернувся до поліції.
Слідчі за даним фактом внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
В ході оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 26-річний безробітний мешканець Харківського району.
Сувенірну купюру він придбав на одному з місцевих ринків.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Обвинувальний акт скеровано до суду.