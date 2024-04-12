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Пограбував пенсіонерку: у Харкові рецидивіст отримав 7 років позбавлення волі

Пограбував пенсіонерку: у Харкові рецидивіст отримав 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 42-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що 15 січня цього року раніше неодноразово судимий, у тому числі за грабежі та крадіжки, чоловік вкотре порушив закон. Його жертвою стала 88-річна жінка.

Близько 11 години дня зловмисник перебував біля одного з будинків, розташованих на майдані Героїв Небесної Сотні, і побачив, як потерпіла заходить до під’їзду. Грабіжник увійшов за нею і, розуміючи, що літня жінка через свій вік не зможе чинити йому опір, витягнув у неї з сумки гаманець, після чого вибіг з під’їзду.

«Здобиччю» зловмисника стали готівкові кошти й пенсійне посвідчення потерпілої.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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