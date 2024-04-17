Колишня поліцейська на Харківщині під час окупації перейшла на бік рф

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року обвинувачена, перебуваючи в захопленому російськими військовими міста Купʼянськ, перейшла на бік ворога. На той момент вона обіймала українську посаду, а саме була інспекторкою з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Жінка встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою та стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Зрадниця займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства. Найчастіше вона відбирала «пояснення» у місцевих мешканців, завуальовано вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян.

Крім того, під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе».

Перед деокупацією Харківщини обвинувачена отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

За роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів.

Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території рф. Вона перебуває у розшуку.

Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду Харкова.

За державну зраду колишній правоохоронниці загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости