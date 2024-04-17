Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:09
Просмотров: 52

Колишня поліцейська на Харківщині під час окупації перейшла на бік рф

Колишня поліцейська на Харківщині під час окупації перейшла на бік рф

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно експоліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року обвинувачена, перебуваючи в захопленому російськими військовими міста Купʼянськ, перейшла на бік ворога. На той момент вона обіймала українську посаду, а саме була інспекторкою з ювенальної превенції сектору превенції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Жінка встигла побудувати «офіційні трудові відносини» з окупаційною владою та стала «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Зрадниця займалась оформленням процесуальних документів відповідно до російського законодавства. Найчастіше вона відбирала «пояснення» у місцевих мешканців, завуальовано вишукуючи проукраїнськи налаштованих громадян.

Крім того, під час «Першого дзвоника» вона охороняла ліцей у Купʼянську, щоб свято пройшло «в русском духе».

Перед деокупацією Харківщини обвинувачена отримала нову посаду — «старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

За роботу на окупантів вона щомісяця отримувала 50 тисяч російських рублів.

Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території рф. Вона перебуває у розшуку.

Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду Харкова.

За державну зраду колишній правоохоронниці загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 