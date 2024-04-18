Працював в «поліції» під час окупації Вовчанська: завершено спецрозслідування

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час захоплення російськими військовими м. Вовчанськ місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом.

Він добровільно обійняв посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Військової цивільної адміністрації в Харківській області».

Серед «обовʼязків» колаборанта було патрулювання населеного пункту задля недопущення диверсій з боку проукраїнськи налаштованих громадян.

За «роботу» в окупаційній поліції обвинувачений отримував заробітну плату в російських рублях.

Наразі колаборант переховується від українського правосуддя на території рф, його оголошено у розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости