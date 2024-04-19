У Харкові затримали чоловіка, який погрожував дружині зброєю

Харківські поліцейські припинили домашнє насильство: п’яний чоловік зі зброєю в руках погрожував дружині розправою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час добового чергування мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства в одній із багатоповерхівок у Салтівському районі Харкова.

43-річна жінка повідомила, що її чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час сварки у присутності малолітньої доньки погрожував їй зброєю.

Поліцейські встановили, що чоловік є власником мисливської рушниці та спеціального засобу для відстрілу патронів з гумовими кулями, тому після проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства щодо чоловіка складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушнику винесений терміновий заборонний припис, яким заборонено в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Також поліцейські вилучили мисливську зброю та спеціальний засіб.

Матеріали щодо порушника направлені до Московського районного суду міста Харкова.

Вирішується питання про анулювання дозволу на право зберігання та носіння зброї.

Агентство Телевидения Новости