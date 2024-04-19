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Харків’янину, якого звинувачують в розбійному нападі на військового, загрожує до 15 років тюрми

Харків’янину, якого звинувачують в розбійному нападі на військового, загрожує до 15 років тюрми

Столичні слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які скоїли зухвалий розбійний напад на військовослужбовця у центрі Києва.

Про це повідомляє ГУНП  у м. Києві.

У лютому поточного року до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець з заявою про пограбування. Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків напали на військового зі спини та вдарили цеглиною по голові, від чого він втратив свідомість. Коли потерпілий отямився, то виявив, що у нього зник мобільний телефон, гаманець та золота каблучка.

Нападниками виявились: 44-річний харків’янин та 39-річний мешканець столиці. Одного із фігурантів правоохоронці затримали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста.

Слідчі Шевченківського управління поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду міста Києва. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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