По 5 років тюрми загрожує двом жителям Харківщини за п’ять зрубаних дерев

Слідчі повідомили двом чоловікам про підозру у незаконній порубці дерев на Харківщині: своїми діями зловмисники спричинили державі матеріальну шкоду на суму близько 40 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У січні 2024 року на території захисного лісового насадження двоє чоловіків спиляли п’ять дерев цінної породи та вивезли вантажівкою з причепом.

Працівники відділення поліції №1 Ізюмського РУП в Харківській області викрили зловмисників. Ними виявились двоє мешканців міста Барвінкове 32 та 39 років. Правоохоронці вилучили незаконно спиляну деревину, транспортний засіб та бензопили.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінально провадження за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости