У Харкові викрито шахрая: брав гроші за нібито поховання на цвинтарі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році підозрюваний розмістив сторінку на інтернет-ресурсі Google Maps під назвою «14 кладовище м. Харків», додавши фотознімки, геолокацію та власний номер телефону для подальшого зв’язку.

Чоловік ніколи не був співробітником цього цвинтаря, проте пропонував «допомогу» за нібито надання послуг у зв’язку із похованням померлих осіб.

Під час бесіди харківʼянин надсилав людям квитанцію на оплату послуг як «аванс» та обговорював подальші дії з виконання послуг з поховання після надходження грошових коштів.

Суми, які просив шахрай, варіювались від 500 до 1500 гривень. Після цього він зникав.

Правоохоронці викрили чоловіка та повідомили йому про підозру.

Агентство Телевидения Новости