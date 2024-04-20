Поліція розшукує зловмисників, які вночі розстріляли поліцейських на Вінниччині: один з правоохоронців загинув

Вночі 20 квітня у Вінницькій області розстріляли двох поліцейських: один з правоохоронців загинув на місця, його напарник в лікарні.

За даними Національної поліції, сьогодні близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, по поліцейських відкрили вогонь. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства.

Агентство Телевидения Новости