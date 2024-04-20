У Харкові чоловік погрожував матері та вимагав гроші на випивку: втрутилася поліція

У Харкові з заявами до поліції кілька разів зверталася 62-річна жінка, яку ображав її син. 42-річний чоловік постійно вчиняв сварки, вимагав гроші на випивку та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству неодноразово виїжджали на виклики за місцем мешкання 42-річного зловмисника: складали протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, на підставі яких порушник неодноразово притягувався судом до адмінвідповідальності. Проте протиправні дії щодо жінки він не припинив.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Агентство Телевидения Новости