За підозрою в торгівлі наркотиками у Харкові затримали 21-річну жінку

У Харкові слідчі повідомили 21-річній жінці про підозру у розповсюдженні наркотиків в Індустріальному районі. Під час обшуку вилучено наркотичні речовини, прилади для вживання та інші речові докази.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції Харкова звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканка Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.

В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочинів 21-річну жінку. За її місцем мешкання виявлено наркотичні речовини, прилади для вживання наркотиків, ваги з нашаруванням речовини, схожої на наркотичну, мобільний телефон.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости