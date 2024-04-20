Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:20
Просмотров: 79

За підозрою в торгівлі наркотиками у Харкові затримали 21-річну жінку

За підозрою в торгівлі наркотиками у Харкові затримали 21-річну жінку

У Харкові слідчі повідомили 21-річній жінці про підозру у розповсюдженні наркотиків в Індустріальному районі. Під час обшуку вилучено наркотичні речовини, прилади для вживання та інші речові докази.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До поліції Харкова звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканка Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.

В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочинів 21-річну жінку. За її місцем мешкання виявлено наркотичні речовини, прилади для вживання наркотиків, ваги з нашаруванням речовини, схожої на наркотичну, мобільний телефон.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 