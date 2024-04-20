На Харківщині двох чоловіків, які влаштувалися до окупаційної поліції, підозрюють в держзраді

ДБР повідомило про підозру двом зрадникам з Куп’янська, які до захоплення міста працювали водіями у місцевому правоохоронному органі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Під час окупації фігуранти влаштувалися на посади водіїв вже в російському незаконно створеному формуванні. Також вони несли службу на ворожих блок-постах, стежили за оперативною обстановкою, слідкували за дотриманням пропускного режиму в будівлю окупаційної адміністрації, а також проводили профілактичну роботу з населенням.

Під час звільнення регіону втекли слідом за окупантами.

Вони підозрюються у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости