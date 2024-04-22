Харків’янин «наварив» майже 2,5 млн грн на виготовленні іржавих буржуйок для ЗСУ

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації й підприємцем укладено договір постачання буржуйок у кількості 1000 штук на суму 6 млн гривень. Саме ці печі були передбачені для підрозділів поліції, територіальної оборони та військових частин Харківського регіону.

Проте підприємець вирішив «наживитись» на угоді. Для буржуйок він використав матеріали неналежної якості, що не відповідають вимогам діючих державних стандартів.

Фактично їх корпус складався зі старих металевих труб з ознаками корозії.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, підприємець спричинив державі шкоду на суму майже 2,5 млн гривень, які поклав собі «у кишеню».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости