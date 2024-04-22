На Харківщині чоловік обікрав сусідку-пенсіонерку

Наприкінці лютого до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 72-річної власниці одного з будинків села Гаврилівка про те, що невідомий проник до її помешкання та здійснив крадіжку особистих речей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний мешканець Куп’янського району, який тривалий час проживав неподалік від потерпілої.

Скориставшись відсутністю односелиці, зловмисник вночі кілька разів проникав на територію її домоволодіння, звідки викрадав цінні речі. Все викрадене майно зловмисник спочатку тримав у себе, а потім продавав. Гроші витратив на власні потреби.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости