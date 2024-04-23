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На Харківщині сільська староста обійняла керівну посаду при окупантах: жінці заочно повідомлено про підозру

На Харківщині сільська староста обійняла керівну посаду при окупантах: жінці заочно повідомлено про підозру

У Харківській області староста одного з округів Дворічанської селищної ради під час захоплення Куп’янщини збройними силами рф добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Погодившись на пропозицію окупантів, у липні 2022 року жінка обійняла посаду «и. о. помощника начальника управления (сельский) Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области».

На цій псевдопосаді колаборантка координувала та налагоджувала діяльність у складі окупаційного органу влади, організовувала діяльність підлеглих працівників, виконувала розпорядження і вказівки вищого керівництва, а також звітувала перед ним.

Свої «обов’язки» жінка виконувала до моменту деокупації, після чого, щоб не відповідати за вчинене, втекла на непідконтрольні території. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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