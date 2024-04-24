На три роки тюрми засудили жителя Харківщини, який допомагав окупантам та добровільно віддав зброю

Під час окупації с. Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району місцевий мешканець – колишній лісничий – допомагав представникам так званої «ДНР» та російським військовим, які дислокувались у селі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік добровільно передав окупантам мисливські рушниці – власну та свого сина. Також він не приховував «захоплення» від «русского мира». Серед односельців він казав, що підтримує всі дії держави-агресора.

Правоохоронці викрили чоловіка. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні колаборант свою вину визнав повністю.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости