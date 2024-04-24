Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:29
Просмотров: 109

На три роки тюрми засудили жителя Харківщини, який допомагав окупантам та добровільно віддав зброю

На три роки тюрми засудили жителя Харківщини, який допомагав окупантам та добровільно віддав зброю

Під час окупації с. Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району місцевий мешканець – колишній лісничий – допомагав представникам так званої «ДНР» та російським військовим, які дислокувались у селі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік добровільно передав окупантам мисливські рушниці – власну та свого сина. Також він не приховував «захоплення» від «русского мира». Серед односельців він казав, що підтримує всі дії держави-агресора.

Правоохоронці викрили чоловіка. До винесення вироку він перебував під вартою.

У судовому засіданні колаборант свою вину визнав повністю.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним громадянина у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії  рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Харківський районний суд Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 