На Харківщині судитимуть прихильника «руського миру», який став старостою села при окупантах

У червні 2022 року 44-річний житель Харківщини, перебуваючи на території на той момент окупованого села Нова Гнилиця Чугуївського району, добровільно та свідомо пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При окупантах чоловік став старостою зазначеного села. Прихильник рф збирав списки місцевих мешканців, у тому числі пенсіонерів, з метою оформлення грошових виплат від рф, видавав російську гумдопомогу. Також він пропонував родинам, у яких є діти, відправити їх на відпочинок до табору, розташованого на території держави-агресорки.

Крім того, фігурант закликав односельчан отримувати паспорти рф, публічно підтримував ідеологію «русского мира» та негативно висловлювався щодо українських захисників.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости