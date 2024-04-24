Оголошено вирок підприємцю з Харкова, який передавав ворогу інформацію про розташування українських захисників

Харківський приватний підприємець, який займався збутом сантехніки, у липні минулого року став співпрацювати з ворогом. Чоловік через месенджер Telegram передавав російському куратору інформацію про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони в Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, ворожий поплічник ставив відповідні позначки на зображеннях мап місцевості і надсилав ці файли представнику рф.

Крім того, встановлено, що на виконання завдання куратора харків’янин придбав чотири корпуси ручних гранат, а також підривачі до них. «Покупку» чоловік сховав за місцем роботи – у торгівельному павільйоні одного з місцевих ринків. У подальшому підприємець отримав вказівку передати три гранати в розібраному вигляді особі, яка назве пароль. Оплату за «товар» — бойові припаси – обвинувачений отримав безготівковим платежем на банківську картку.

Ще одну гранату підприємець залишив собі і став зберігати її в багажнику власного автомобіля. У вересні минулого року в ході огляду автівки правоохоронці вилучили зазначений бойовий припас і викрили чоловіка. Під час подальших слідчих дій було встановлено факт співпраці підприємця з представником рф.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 44-річного чоловіка в несанкціонованому поширенні в умовах воєнного стану інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також придбанні, зберіганні та збуті вибухових речовин, вибухових пристроїв та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости