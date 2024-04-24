Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:47
Просмотров: 98

У Харкові затримали підозрюваного у шахрайстві: за 13 тис. грн обіцяв відвезти жінку на окуповану територію

У Харкові затримали підозрюваного у шахрайстві: за 13 тис. грн обіцяв відвезти жінку на окуповану територію

Зловмисник розмістив у відомому месенджері фіктивне оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень на окуповані території. Чоловік скористався довірою та безвихідним становищем громадянки, яка не мала іншої можливості виїхати до рідних, та заволодів коштами у сумі 13 тисяч гривень, які жінка перерахувала як передплату за бронювання квитків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно зі співробітниками слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Під час здійснення оперативних заходів встановлено, що 35-річний фігурант – раніше засуджений безробітний громадянин Азербайджану, який оголошений у розшук судом міста Одеса за скоєння іншого майнового злочину та переховується у Харкові.

Зловмисник став учасником віртуальної спільноти з обговорення та безпосереднього здійснення пасажирських перевезень до окупованих територій. Користуючись довірою учасників спільноти, чоловік домовився з потерпілою про дату та умови здійснення перевезення до міста, яке знаходиться в зоні ведення бойових дій, повідомив вартість квитків та реквізити банківської картки для оплати. Потерпіла перерахувала гроші, але виїхати до родичів так і не змогла. Зловмисник розпорядився отриманими коштами на власний розсуд.

За результатами проведеного обшуку зловмисника затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру за ч. 2 ст.190 (шахрайство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Салтівська окружна прокуратура міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 