У Харкові затримали підозрюваного у шахрайстві: за 13 тис. грн обіцяв відвезти жінку на окуповану територію

Зловмисник розмістив у відомому месенджері фіктивне оголошення про надання послуг з пасажирських перевезень на окуповані території. Чоловік скористався довірою та безвихідним становищем громадянки, яка не мала іншої можливості виїхати до рідних, та заволодів коштами у сумі 13 тисяч гривень, які жінка перерахувала як передплату за бронювання квитків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно зі співробітниками слідчого відділу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Під час здійснення оперативних заходів встановлено, що 35-річний фігурант – раніше засуджений безробітний громадянин Азербайджану, який оголошений у розшук судом міста Одеса за скоєння іншого майнового злочину та переховується у Харкові.

Зловмисник став учасником віртуальної спільноти з обговорення та безпосереднього здійснення пасажирських перевезень до окупованих територій. Користуючись довірою учасників спільноти, чоловік домовився з потерпілою про дату та умови здійснення перевезення до міста, яке знаходиться в зоні ведення бойових дій, повідомив вартість квитків та реквізити банківської картки для оплати. Потерпіла перерахувала гроші, але виїхати до родичів так і не змогла. Зловмисник розпорядився отриманими коштами на власний розсуд.

За результатами проведеного обшуку зловмисника затримано у порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру за ч. 2 ст.190 (шахрайство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Салтівська окружна прокуратура міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости