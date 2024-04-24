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У Харкові наркокур’єра засудили до 6 років тюрми

У Харкові наркокур’єра засудили до 6 років тюрми

До 6 років позбавлення волі засудив суд харків’янина, який працював в інтернет-магазині в якості кур’єра – розкладанні згортків з канабісом по місту. Залишивши закладку, кур’єр фотографував місце і надсилав координати кінцевим покупцям.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час чергової «робочої зміни» 16 вересня 2022 року біля будинку по вул. Москалівській зловмисника викрили правоохоронці та вилучили декілька десятків згортків з канабісом.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 24-річного чоловіка в незаконному придбанні і зберіганні з метою збуту наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У суді чоловік повністю визнав свою вину. Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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