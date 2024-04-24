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На Харківщині злодій обікрав авто, яке стояло на узбіччі

На Харківщині злодій обікрав авто, яке стояло на узбіччі

Поліцейські викрили чоловіка у скоєнні злочину на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисник проїжджав по ґрунтовій дорозі в селі Качалівка та побачив автомобіль.

Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, порушник зняв акумулятор, магнітолу та втік.

До сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області звернувся житель Богодухівського району та повідомив про крадіжку з його автомобіля.

Поліцейські групи реагування патрульної поліції встановили, що до злочину причетний 30-річний житель села Мурафа. Речові докази вилучені.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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