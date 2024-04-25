15 років тюрми отримав агент фсб, який передавав ворогу геолокації укріпрайонів на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який діяв на прикордонні Харківщини: він збирав для рф інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Передусім російського агента цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону Харкова з північно-східного напрямку. Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Зловмисник – 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим «очікування», а вже у липні 2023 року поставили перші завдання, для виконання яких чоловіку об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ. Про отримані відомості «звітував» до фсб, використовуючи анонімний чат у месенджері.Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости