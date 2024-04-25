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15 років тюрми отримав агент фсб, який передавав ворогу геолокації укріпрайонів на Харківщині

15 років тюрми отримав агент фсб, який передавав ворогу геолокації укріпрайонів на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який діяв на прикордонні Харківщини: він збирав для рф інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Передусім російського агента цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону Харкова з північно-східного напрямку. Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Зловмисник – 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим «очікування», а вже у липні 2023 року поставили перші завдання, для виконання яких чоловіку об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ. Про отримані відомості «звітував» до фсб, використовуючи анонімний чат у месенджері.Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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