Застрелив дружину та доньку: у Харкові затримано підозрюваного в подвійному вбивстві

У Харкові затримали підозрюваного в подвійному вбивстві: за даними правоохоронців, чоловік застрелив з рушниці дружину та доньку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідчих, 24 квітня ввечері підозрюваний прийшов до свого будинку у Харкові, де перебувала його 46-річна дружина та 28-річна донька.

Між подружжям часто виникали сварки. Чоловік систематично зловживав азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною, вчинював відносно неї домашнє насильство, вимагаючи гроші. Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись.

Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її. Після цього він втік з будинку.

25 квітня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Він переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України), повʼязаному з домашнім насильством.

Агентство Телевидения Новости