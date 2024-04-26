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Затримано жителя Харківщині, який працював в окупаційній адміністрації в Балаклії

Затримано жителя Харківщині, який працював в окупаційній адміністрації в Балаклії

Дізнанням встановлено, що мешканець Балаклії під час окупації міста збройними силами рф в липні 2022 року добровільно вирішив працювати на ворога. Чоловік обійняв посаду «спеціаліста по екології та природним ресурсам відділу ЖКГ» в окупаційній адміністрації держави-агресора, про що було видано відповідний наказ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Однак у зв’язку з тим, що так званий «отдел ЖКХ» так і не розпочав свою роботу, колаборант фактично виконував функції водія — возив керівництво та працівників псевдооргану владу по окупованих територіях «у робочих справах».

Після деокупації пристосуванець залишився у Балаклії. Правоохоронці, зібравши необхідну доказову базу, викрили його.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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