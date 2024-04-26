На Харківщині за будівництво на самовільно зайнятій землі судитимуть підприємця

У місті Первомайський Лозівського району Харківської області підприємцю на праві власності належить нежитлова будівля площею майже 470 кв. метрів. У 2023 році обвинувачений вирішив «розширитись» і, здійснивши реконструкцію приміщення, прибудував додаткову будівлю – торгівельний об’єкт площею 135 кв. метрів впритул до зазначеного приміщення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При цьому відповідного рішення органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання в оренду земельної ділянки, а також будь-яких дозвільних документів, що дають право виконувати будівельні роботи, підприємець не мав. Таким чином, обвинувачений вчинив самовільне будівництво будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Підприємця судитимуть у Первомайському міськрайонному суді Харківської області.

Крім того, прокуратурою будуть вжиті заходи представницького характеру з метою примусового знесення самовільно збудованого приміщення торгівельного об’єкту та звільнення земельної ділянки.

Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Максимальна санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі строком на три роки.

Агентство Телевидения Новости