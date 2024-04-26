У Харкові заочно судитимуть колаборантку, яка займалася пасажирськими перевезеннями в окупованому Куп’янську

Завершено розслідування стосовно 39-річної колаборантки з Харківщини, яка під час окупації Купʼянська очолила «отдел инфраструктуры и транспорта».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час окупації Куп’янська збройними силами рф місцева мешканка добровільно вирішила співпрацювати з ворогом. Жінка, погодившись на пропозицію російських загарбників, влітку 2022 року обійняла посаду «и.о. начальника отдела инфраструктуры и транспорта ВГА Купянского района».

Колаборантка займалась пасажирськими перевезеннями по території Купʼянського району, зокрема визначала і документально оформлювала маршрути та розклад руху, організовувала видачу перепусток перевізникам для забезпечення їхнього руху в період дії комендантської години.

Крім того, обвинувачена стежила за виконанням розпоряджень і вказівок очільника окупаційного органу влади з питань інвентаризації будівель та приміщень, а також можливості їх прийняття у муніципальну власність.

За процесуального керівництва прокурорів Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 39-річної жінки, якій інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі колаборантка переховується від українського правосуддя, її оголошено у розшук. Її судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости