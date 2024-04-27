У Харкові п’яний водій врізався в стовп

Притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані сп’яніння та був позбавлений права керування.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вночі, під час патрулювання на вулиці Барикадній, патрульні виявили пошкоджене авто Chevrolet та водія. Як стало відомо згодом, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на стовп. На щастя ніхто не травмувався.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився. Також патрульні встановили, що водій судом був позбавлений права керування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости