На Харківщині виявили чергову любительку «руського мира»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянці у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, під час захоплення російськими військовими міста Балаклія місцева мешканка добровільно вирішила працевлаштуватись на роботу до окупантів.

У травні 2022 року, подавши необхідні документи, вона стала «головним бухгалтером відділу освіти».

Колаборантка складала табелі робочого часу працівників окупаційного відділу, готувала відомості щодо нарахування заробітної плати співробітникам.

Підготовлені документи за власним підписом вона передавала безпосередньому керівнику окупаційної адміністрації Балаклії.

Правоохоронці викрили жінку.

Агентство Телевидения Новости