Повідомлено про підозру харківʼянину, який поранив ножем безпритульного пса

Вдень 26 квітня 2024 року біля аптеки по вулиці Китаєнка у Харкові чоловік у стані алкогольного спʼяніння вдарив ножем у голову безпритульного пса.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а зловмисник залишив місце злочину.

Правоохоронці встановили чоловіка та повідомили йому про підозру.

Зловмисник пояснив свої дії тим, що безпритульний пес заважав, бо постійно гавкав на його собаку.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в жорстокому поводженні з безпритульним собакою, вчиненому умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю активним способом, що призвело до тілесних ушкоджень та каліцтва тварини (ч. 3 ст. 299 КК України).

Агентство Телевидения Новости