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Житель Харківщини торгував наркотиками, які отримував в рамках замісної терапії

Житель Харківщини торгував наркотиками, які отримував в рамках замісної терапії

Правоохоронці міста Лозова на Харківщині викрили та затримали 34-річного місцевого мешканця, якого підозрюють в торгівлі наркотичним засобом PVP.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, чоловік, раніше судимий за майнові злочини, отримував препарати в рамках програми замісної підтримувальної терапії для наркозалежних та продавав наркотики жителям району.

29 квітня поліцейські провели обшук в помешканні зловмисника. Виявлено та вилучено речові докази, зокрема  документацію та наркотичні засоби.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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