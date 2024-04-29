На посту у Харкові затримали водія з фальшивими документами

28 квітня на стаціонарному посту у Харкові патрульні зупинили автомобіль ГАЗ для перевірки. Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

В документі, який надав водій патрульним, були відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також, перевіривши за наявними базами даних, інспектори встановили, що за серією та номером посвідчення значиться інша особа та воно є недійсним.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости