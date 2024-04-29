У Харкові поліція затримала чоловіка, який напав з ножем на співмешканку

Поліцейські повідомили про підозру жителю Харкова, який неодноразово вчиняв сімейні сварки, ображав жінку, а під час останнього конфлікту завдав їй ножових поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З заявами до поліції неодноразово зверталася 46-річна жінка. Вона скаржилася на постійні словесні образи та залякування з боку 29-річного співмешканця.

Поліцейські склали щодо чоловіка протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кривдник неодноразово притягувався судом до адміністративної відповідальності.

Під час чергової сварки порушник, окрім образ та залякування, поранив співмешканку ножем.

За даним фактом слідчі Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Агентство Телевидения Новости