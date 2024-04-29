У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який обіцяв евакуацію людей та домашніх улюбленців

Від дій псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей та тварин, у Харкові постраждали 10 людей: чоловік брав гроші «на бензин» та зникав.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок.

Усього встановлено понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у сумі 116 800 гривень.

Агентство Телевидения Новости