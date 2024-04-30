На Харківщині чоловік викрав скутер прямо з подвір’я: злодія затримано

Слідчі Харківщини повідомили чоловіку про підозру у скоєнні крадіжки скутера.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисником виявився 34-річний житель Красноградського району.

До Красноградського районного відділу поліції звернулася 41-річна жінка. Вона повідомила про зникнення її скутера Baotian. Працівники поліції встановили, що до скоєння крадіжки причетний 34-річний чоловік.

Зловмисник скористався відсутністю господарів на подвір’ї та викрав транспортний засіб. Своїми діями він завдав потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 10 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні майнового злочину.

Агентство Телевидения Новости