На Харківщині затримали секретаря окупаційної адміністрації, яка допомагала ворогу в Балаклії

Під час захоплення збройними силами рф міста Балаклія Харківської області місцева жителька вирішила працювати на ворога. У червні 2022 року жінка влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації і стала «головним спеціалістом».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, колаборантка виконувала функції секретаря, зокрема приймала заяви місцевих мешканців на отримання так званої «матеріальної допомоги» від рф, оформлювала документи щодо пошкодження майна під час обстрілів, а також щодо прийняття на роботу співробітників до окупаційного органу влади.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости