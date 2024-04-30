У Харкові чоловік напав з ножем на перехожих: затриманому інкримінують хуліганство

Слідчі повідомили харків’янину про підозру у скоєнні хуліганства: чоловік влаштував на вулиці дебош та напав з ножем на тих, хто намагався його вгамувати.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

16 березня до відділу поліції № 1 Харківського РУП №1 надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів у Основ’янському районі чоловік поводить себе неадекватно. Він перевертав сміттєві баки та лаявся на перехожих. Двом чоловікам зловмисник наніс різані рани. Після цього зловмисник втік, але правоохоронці встановили його місцезнаходження.

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився чоловік 2002 року народження.

Слідчим відділу поліції №1 Харківського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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