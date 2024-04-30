На Харківщині затримали чоловіка, який намагався заробити на торгівлі боєприпасами

Житель міста Люботин нелегально придбав корпус ручної осколкової гранати дистанційної дії Ф-1 та уніфікований запал ручної гранати УЗРГМ, які в подальшому зберігав у себе вдома.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте на цьому ділок не зупинився. Він запропонував своєму знайомому придбати у нього боєприпаси, на що той погодився. За «товари» підозрюваний оголосив вартість у сумі 2500 гривень.

30 квітня 2024 року у Люботині правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України після передачі боєприпасів.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річному чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні та незаконному збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються всі фігуранти вказаного кримінального провадження, триває слідство.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости