У Харкові затримали жінку, яка «зливала» дані про оборонні підприємства

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру харків’янці за фактами здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, виправдовування, визнання правомірною і заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, жінка за допомогою проросійської соцмережі звернулася із пропозицією інформаційної співпраці до громадянина рф, який є воєнним кореспондентом та залучений росією до проведення інформаційних операцій проти України.

Упродовж січня-квітня 2024 року вона збирала та передавала російському журналісту відомості про проведення мобілізаційних контрдиверсійних заходів на території Харкова. Інформувала про ставлення місцевих жителів до рф.

Підозрювана отримувала завдання від агента ворога через месенджер. «Зливала» розвіддані про роботу систем ППО та наслідки нанесених збройними силами країни-агресора ракетних ударів по місту.

Надавала інформацію про роботу й кадрову ситуацію на стратегічних підприємствах оборонно-промислових комплексів обласного центру, а також їх ракетні обстріли.

Прихильниця рф надсилала рекомендації щодо місця та способу оренди нерухомості у місті. Також інформувала ворога про діяльність правоохоронних органів міста, спрямовану на контрдиверсійну роботу проти спецслужб рф.

У листуваннях вона заперечувала факт збройної агресії рф проти України. Натомість стверджувала, що в нашій країні 10 років триває «спецоперація». Чекала приходу окупаційної влади держави-агресора на територію регіону та підтримувала так звані «лнр» і «днр».

Жінку затримали на території Харкова.

Наразі їй обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Черкаській області.

Агентство Телевидения Новости