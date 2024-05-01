На Харківщині викрито чорного лісоруба: напиляв дерев на майже 120 тисяч гривень

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянину за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у захисній лісосмузі поблизу селища Бабаї Харківського району чоловік, використовуючи бензопилу, нелегально вирубав тополі.

Завантаживши деревину до причепа, який був приєднаний до квадроцикла, він вирушив у напрямку свого будинку у селищі Бабаї.

Проте по дорозі чоловіка зупинили правоохоронці та припинили злочинну діяльність чорного лісоруба.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чоловік спричинив державі майнову шкоду на загальну суму майже 120 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Агентство Телевидения Новости